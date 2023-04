Kas sinu aias kasvavad juba sellised uued ja erilised puuviljasordid?

Aprikoosiistikute vastu on viimastel aastatel tuntud väga suurt huvi. „Viimased talved on soodsad olnud ja paljud inimesed saavad korralikke saake. Kui mõnel naabril on puu lookas, siis inimesed tahavad endale ka,“ rääkis Juhani Puukooli projektijuht Tiit Juhani. „Me anname endast parima – igal aastal oleme kogust kaks korda suurendanud, nii et sel aastal on pakkuda mullusest kaks korda rohkem istikuid. Ma arvan, et kiirematele jagub.“