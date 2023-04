Oma kogemus | Elektrita päikesekollektoril ilmnes toa kütmise kõrval veel üks hea omadus

Päikesekollektor koosneb paneelist, mis käib maja välisseinale ja torust, mis viiakse läbi seina tuppa. Tööpõhimõte on lihtne - päikesekiirgus soojendab kollektori musta värvi soojust koguvat pinda. Paneeli integreeritud päikesepatarei toodab elektrit ja käivitab ventilaatori, mis tõmbab paneeli tagaküljel olevate väikeste aukude kaudu õhku paneeli ja suunab soojenenud õhu tuppa. Olemas on ka lüliti, et saaks kollektori suvel palavate ilmadega välja lülitada. Tootja lubas temperatuuri tõusu võrreldes välistemperatuuriga ligi 15 kraadi ehk näiteks 10 kraadi pealt 25 kraadini.