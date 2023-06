Orashein sobib supijuurikaks ja maitseb isegi paremini kui pilliroog!

Parem kui pilliroog

Põllukatk ehk orashein on tüütu kõrreliste hulka kuuluv peenikeste roheliste lehtedega umbrohi, mis ronib isegi laste liivakasti. Kui te teda sealt välja harutate, näete valkjat risoomi. Temas on palju toitaineid, eriti varakevadel ja sügisel, kui taim pole oma toitaineid kasvamisele kulutanud või kui ta valmistub talveks. Nii on see kõigi juurikatega.