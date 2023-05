Külaskäik / Maakodu kui elumustrite korras hoidja

Kui Põhja-Pärnumaale sattunu on Vihtra külast mööda kruusateed 4,5 kilomeetrit edasi sõitnud, silmab ta Kajussaare-nimelist bussipeatust. Isegi busside väljumisajad ja sihtkohad on kirjas, kuigi busse pole sel teel kunagi sõitnud ega muidugi ka Kajussaare talu juures peatunud. Nii et Juhkentalide maakoju tulija peab arvestama, et peremees on vimkaviskaja.