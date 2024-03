Viinamarjakasvataja soovitab viinapuid lõigata varakevadel enne pungade puhkemist ehk just nüüd

Järiste veinitalu peremees Martin Sööt ütleb, et õunapuud on palju keerulisem õigesti lõigata kui viinapuud.

Tartumaal asuvas Järiste veinitalus kasvab avamaal ja mitmes kasvuhoones üle 400 viinapuu. „Inimesed kardavad lõigata ja siis on taim hästi suur ega kipu hästi marju andma või lähevad marjad hallitama, sest lehtede vahel on nii palju niiskust,“ ütleb Järiste veinitalu peremees Martin Sööt. „Õunapuud on palju keerulisem õigesti lõigata kui viinapuud. Kui valesti läheb, siis kasvatab uued võrsed.“