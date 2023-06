Kauneima maakodu konkurss | Mõnus elu rannakülas

Oma kodu rajamise mõttega otsisid Triin ja Georg krunti pigem Viimsi, Ihasalu või Juminda kanti ja plaanisid oma tulevase kodumaja ise ehitada. „Paraku sellist vaba maad, mis oleks piisavalt mere lähedal ja sobiva hinnaga, me ei leidnud. Selle asemel avastasime täiesti juhuslikult, et Neeme külas on müüa maja, mille krundil oma tiik ja abihoonedki boonusena juures. Asukoht oli just see, mida vajasime – meri ja nn päikeseloojangurand vaid kiviviske kaugusel,“ meenutab Triin. Ehkki seda müüs maakler, otsustasid noored kohta spontaanselt omal käel vaatama minna.