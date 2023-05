Lugeja kirjutab

Kui talv järele annab ja kevadine päike õhu soojemaks teeb, on mõnus juba mõtteid mõlgutada aias jalutades. Tore on teha plaane, mida ümber istutada, mida uut saabuvatelt aianduslaatadelt soetada.

Sel talvel käisid minu ühe elupuu ja äädikapuu kallal maiustamas metskitsed. Äädikapuu osas veel vaatan, kas hakkab uusi võrseid ajama, aga elupuu vajab küll meetri kõrguselt kohendamist – 4 meetri kõrgune elupuu on maapinnast 70 cm kõrguselt näksitud paljaks. Olen lugenud, et elupuud ei taastu ja hõredast kohast tagasi täis ei kasva. ETV-s Maahommiku saates näidati põnevat okaspuude taastamislõikust, kus need vigastatud kohad puhastati ja puud said bonsailikud välimused. Sedasi elupuuga toimida on plaanis ka minul.