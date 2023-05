Maakodu aiakooli 8. osa. Kuidas rododendronit valida ja kuhu istutada?

Hiliskevadel pakuvad aedades ja parkides kõige vägevamat õitemerd uhked puittaimed - rododendronid. See on aeg, kui igal külastajal tekib kiusatus mõni selline iludus endaga aiakeskusest koju kaasa viia. Ja see ongi hea mõte, sest rodod on üsna lihtsasti kasvatatavad taimed.