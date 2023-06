Kaevamisvaba aed, 6. osa. Peenralt saab juba saaki!

Salatitaime võib lehti korjates teha üpris nudiks, siis on ta sunnitud kasvatama üha uusi lehti ega lähe nii kergesti õitsema.

Külvasime seemned ja istutasime taimed varem ette valmistatud peenrale 17. aprillil, et fotod aiatöödest oleksid võimalikult värsked ja jõuaksid veel maikuu ajakirja kaante vahele. Nüüd, kuu aega hiljem, on hea tõdeda, et kõik peenraasukad elasid karmid öökülmad, mis istutustööle järgnesid, suuremate kadudeta üle.