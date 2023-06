Kadri Tramm: Ärge unustage molutamist või kaunimalt öeldes – viljakat mittemidagitegemist!

Mul hakkas endast kahju ja pisut piinlik oli ka. Langetasin otsuse hakata aeg-ajalt mitte midagi tegema. Loodusemees Fred Jüssi on tõdenud, et maailmas on suur vajadus viljaka mittemidagitegemise ehk molutamise järele. „Inimene ei oska olla laisk, sest teda on õpetatud aina töötama ja töötama. See on üks kurvemaid asju, et meile ei anta võimalust süveneda,“ on Jüssi öelnud. Ka paljud teadlased soovitavad nn hajusmõtlemist, mis paneb aju teistmoodi tööle ja aktiveerib loovust.