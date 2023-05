Prantsusmaal on Maakodu reisilised hädas jonnivate bussijuhtidega

Normandia auk

Vahemärkusena võib söögi kohta öelda, et toit on igal pool olnud väga hea, aga kes armastab leiba, võiks Eestist leiba kaasa võtta, sest iga söögikorra ajal pakutakse saia (soovitus kehtib eriti Maakodu teise reisigrupi jaoks). Hommikul putru ei saa, nagu ka singisaia kõrvale kurki või tomatit. Küll aga on hommikul võimalik endale ise muna keeta! Selleks on olemas spetsiaalne masin, mille kuuma vee vannis olevasse hoidikusse tuleb muna soovitud ajaks asetada. Pakutakse tooreid mune, ettevaatust koksimisega! Kahjuks oli munahoidikuid vaid kolm, meie grupis aga üle 40 inimese...