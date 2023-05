Maakad remondivad | Öökülm tungis kasvuhoonesse, tegime talvepuid, aga naudime ka kevadet

Iga maakas ju teab, et kui toomingas õitseb, on just õige aeg kartul maha panna. Olles kogu seda õitsevat-lõhnavat-sädistavat kevadehurma sisse hinganud, on vaja jälle kaks jalga maa peale tuua, et õuetöödega pihta hakata. Aprillis võtad justkui hoogu ja tahaks juba tasapisi midagi maha külvama hakata. Aga siis otsustab ilmataat vingerpussi mängida ja mais saabuvad öökülmad.