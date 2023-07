Kõige olulisem on elumaja aastaga valmis saada. Päikeseringi täitumiseni on aega veel ligi kolm kuud ning tänaseks teame, et maja valmimist hindab meie peres sügisel uus ja värske kindral, sest ootame kolmandat last. Nii nagu ikka tähtaegadega, on seegi elusündmus meile pannud selge ja konkreetse sihi, mida edasi lükata pole võimalik.