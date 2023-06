Maakodu koerakuudi konkursi võitjad on selgunud!

Viktor Grossmann: Ei ole küll enam teab mis uhke, juba 7 aastat vana kuut, aga pakub kutsale erinevaid võimalusi. Tal on seal veranda, kus mõnus lesida, samas kaitseb kergema vihma eest. On tagatuba, kuhu ta läheb päris kehva ilma eest pakku ja suure palavusega varjub päikese eest hoopis kuudi alla. Kuut on tehtud nii, et see sobitub aediku ukseavasse, pool on aedikust väljaspool, nii ei hõiva kuut aedikust ülearu pinda. Muhvi ainult ses aedikus istukski, seal veedab ta praktiliselt kogu suve, kui me ise aias oleme ja on oma suvilaga väga rahul. Ja miks ei peakski olema, sest sageli lõpeb aiapäev grillimisega, mida ta alati väga ootab, ega siis koeragi suu seinapragu pole.