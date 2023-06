Maakodudes on koertel uhked kuudid, nii et mõnes magavad koos lemmikuga ka lapsed

Jaana Veskimeister kirjutas, et oma majesteetliku käpa ümber on neid kõiki keeranud Marii, tõu poolest Alaska malamuut.

„Marii tuli meie ellu 2021. aasta jaanuaris olles ise nelja-aastane. Naljaga pooleks ütleme, et ta on uuskasutuskoer, sest enne elas ta kelgukoertekeskuses ja meie juurde kolides sai ta uue kasutuse olla lemmikloom. Uue eluga kaasnes ka uus kodu, oma aedik, milles omakorda on kuut. Nii mõnedki sõbrad on nimetanud Marii aedikut häärberiks. Kuna elame maal, vanas talus, on materjali kasutuselt ja välisviimistluselt koeraaediku ehitamisel järgitud elamu (rekonstrueeritud vana talumaja) stiili, et tekiks terviklahendus.

Ehitis sai nii hea, et mai keskpaigast septembri keskpaigani kolivad koera aedikusse sisse ka lapsed. Tõsi, küll valdavalt ööseks, sest tervislik on ju õues magada, aga Mariile see meeldib. Eks temagi viibib seal enamasti ainult öösel. Päeval pigem vahel harva, kui peab üksi kodus olema, sest üldiselt käib ta nagu täieõiguslik pereliige ikka meiega igal pool kaasas. Ühtlasi on aedik olnud mõnus koht ka suvekontoriks, kus ei ole palav ega saja ka vihma kaela.“

Charlotte-Miralda Feršel: Tegime emale sünnipäevaks väikese taimekatuse tema armsale koerale Roile. Rolle väga meeldib tema kuut ning huviga vaatas kuudi uuendusi, oli küll veidi nõutu kuid ootas kannatlikult. Roi armastab aknast välja vaadata ja valvata kodu, ei pea alati pead välja pistma, et näha mis hoovis toimub. Huvi pakuvad ka mutukad, et katusel käivad, ning igavus on samuti peletatud.

Ingrid Saare saatis pildi oma armsast koerast ja tema pesast. „Pesa ehitas meie tubli issi! Jassule meeldib väga hommikul päikese käes end terrassil soojendada ja sääskede eest kaitsevad teda ukse ette paigutatud silikoonist ribad! Ja talvel on seevastu hea ja soe kuudis pikutada! 😊😀 Soovime kõigile sooja suve ja valgeid öid!“