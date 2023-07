Aedniku öökapiraamat. Naadimetsast paradiisiks

Unistus ilusast aiast, kui kodu ümber laiutab pidevast kitkumisest hoolimata lopsakas umbrohuväli, tundub algajale aiaentusiastile kui ebareaalne soovunelm üleöö miljonäriks saamisest. Tegelikkus on õnneks helgem. Maria Palusalu raamat on meeleheitel aiaomaniku jaoks kui vankumatu teejuht, väsimatu innustaja ja vajaduse korral ka leebe manitseja ning selles sisalduvaid soovitusi tasuks sõna-sõnalt järgida. Raamat on jagatud seitsmeks oluliseks suuremaks peatükiks: kujundusplaani koostamine, sobivate taimede leidmine, istutusplaani tegemine, pinnase ettevalmistus ja rajamine, töövõtted, perfektsus ja õiged tööriistad. Sellest, kui hoolsalt ühe või teise peatüki õpetusi järgida, oleneb hiljem aia hooldusele kuluv aeg. Tean oma kogemustest, et pealiskaudsus ja soov teha aiatöid pigem kiiresti kui korralikult maksavad hiljem valusalt kätte. Ja nagu selgub sellestki raamatust – kõige alus on korralikult läbi mõeldud plaan. Miks? Sellele vastab Maria nii: