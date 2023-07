Eva Luigas: Tänavused võidud ja kaotused aias

Ent ma siiski pingutasin ja hästi tegin, sest no kes oleks osanud ette näha sellist öökülmaterrorit, mis mais ja mõnel pool isegi juunis taimi näpistas? Ligi kümnepügalast öökülma meie kandis polnud ja need viis öist miinust, mis nädalajagu meie öid külastasid, ei teinud mu karastatud tomatitaimedele, kes kasvuhoones väikese taimelava all kosusid, suurt midagi. Välja arvatud paar liiga vara külvatud ja pikaks kasvanud taime, kelle lehed tõmbusid pärast mitut katsumusrohket ööd siiski pruuniks. Järelikult tasub mul edaspidigi esimesed kasvuhoonetomatite seemned mulda pista märtsi lõpus ja õuesortide omad alles aprilli alguses – nooremad taimed on vapramad. Juuni keskpaiga soojalainega toimus mu taimemajanduses tõsine kasvuplahvatus ja naabri tomatitaimedega võrreldes on minu omad tunduvalt kobedama välimusega.