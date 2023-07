Lugeja kirjutab

Elu parim aeg on just nüüd ja praegu.

Mind lummas lugu Aegviidus asuvast värviküllaste iiriste aiast. See on lausa õite paradiis ja imeaed! Seda lihtsalt pean oma armsa lapselapsega, kelle nimi on ka Iris ja kellele need lilled väga meeldivad, vaatama minema. Tegemist on seal küllaga, aga selle korvab imeline aed. Tublid inimesed, kes näevad ja oskavad hinnata tõelist lilleilu.