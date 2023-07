Pisut Pariisi Kuressaare vanalinnas

„Mina mäletan seda maja nõukogude ajast, kui esimesel korrusel oli siin kauplus Sander, kus müüdi meeste särke. Olen sealt ise nii mõnegi ilusa särgi ostnud. Hiljem kasutati maja majutusasutusena, teisel korrusel olid toad ning ühine köök,“ räägib ettevõtja, kes küll maja uuele elule äratas, kuid kellel ehitaja ega ärimehe diplomit ette näidata pole. Selgub, et Saaremaal sündinud Ivo on erialalt hoopis diplomeeritud kehalise kasvatuse õpetaja ja treener, kuid sattus peale kooli lõppu hoopis reklaamiäri ajama, millele viimasel ajal on lisandunud ka kinnisvaraarendus. Ehkki Ivo praegune kodu asub Tallinnas, on ta elu siiani olnud tihedalt Saaremaaga seotud.