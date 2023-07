Kaevamisvaba aed, 7. osa. Külm tegi taimedele liiga, kuid nüüd kasvab kõik lopsakalt

Veel selgus, et meie eelmisel aastal tehtud esimene enda kompost sai liiga puidune, mistõttu selles jääb lämmastikku taimede jaoks väheseks. Liigne puit sattus komposti koos hobusesõnnikuga. Lisasime seda, et kast kiiremini täituks ja komposti rohkem valmiks. Lämmastikupuudus on õnneks kergesti ületatav: uus kiht korralikku komposti taimede vahele, ja need said uuesti kasvuhoo sisse.