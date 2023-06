VEDEL KULD | Uriini võib koduaias kasutada keemiliste väetiste asemel

Mida uriin sisaldab

Uriin on neerude puhastamise ja vere filtreerimise tulemusel tekkiv vedel jääkprodukt. Tavaliselt sisaldab uriin umbes 95% vett ja ülejäänud on soolade segu – naatrium, kaalium ja kloriid, uurea ja kusihape. Uriin sisaldab ka enamikku toitaineid, mida keha eritab. Lisaks sellele, et kusi on väga lämmastikurikas, sisaldab see ka lahustunud fosforit, mis on taimedele kohe kättesaadav, muutes uriini kiiretoimeliseks väetiseks.