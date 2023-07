MAJAEHITUSE BLOGI / Nutikalt ja säästlikult ehitatud külalistetuba

Kui me kümme kuud tagasi Hiiumaale kolisime, tekkis vahel ikka mõte, et kõik vana ja tuttav jääb kaugele mandrile ning võib olla meid unustatakse. Oleme püüdnud oma tegemiste kaudu end sõprade silmis nähtaval hoida nii trüki- kui ka sotsiaalmeedias ja sellest on ilmselgelt kasu olnud. Vastupidi kartusele on meie kodu sõprade-tuttavate seas osutunud hoopis üle keskmise populaarseks suviseks sihtkohaks. Selle üle on meil ainult väga hea meel!