„Saime tasuta klaasplokid, millest on laotud alumine ring, osad kahe- ja osad kolmekordsed. Seinad on ehitatud vanadest akendest. Iga vahe on ise laiusega, nii et konstruktsioon oli põnev. Kuna nüüd on erinevaid talasid, saab jätkata ja ehitada nii kuidas tahad,“ tutvustab autor.