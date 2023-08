Põneva ja pika ajalooga Murri häärberit ehitati mitu korda

„Murri häärberi ja selle ümbruse taastamine oli minu elu kõige raskem ettevõtmine. See sai teoks tänu toetavale perele ja mõttekaaslastele, rahastajatele, firmadele, töömeestele ning vabatahtlikele,“ ütleb Leili Nael, kes ei taha kuuldagi, et temast mingi Murri häärberi taastamise kangelane tehakse. Taastamine ja korrastamine käib siiamaani. Juba üle 20 aasta. Töötunde, mida vabatahtlikud on teinud, on võimatu kokku lugeda. Raha, mis Murri taastamisele on kulutatud, on küll võimalik kokku lugeda, sest seda on olnud vähe. Kõige rohkem on olnud tahtmist, eneseusku ja rõõmu! Rõõmu sellest, et esivanemate vaimset ja ainelist pärandit on võimalik elus hoida.