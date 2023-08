MAAKODU KAANELUGU | MOMU aia vallatud kurvid ja võrratud vaated vaimustavad mootorispordisõpru

Ent elektrit ei ole hoones toodetud juba aastakümneid ja viimati tegutses selles katlamaja. Viis aastat tagasi avati siin Mootorispordi Muuseum, mille looja on Arno Sillat. Tänu tema elutööle on hoones vaatamiseks üles seatud Eesti võidusõidukid läbi sajandi, kuid muuseumi õuele rajatud aia looja ja idee autor on tema elukaaslane Tiiu Niglas. Aia planeeris Tiiu Niglase sõbranna, aiakujundaja Evely Ustav.