KÖÖK / Põnevad joogid meie metsast ja kaugelt maalt

Taimede korjamisega on seotud palju reegleid. Neist olulisim on, et korja ainult neid taimi, mida sa päriselt tunned ja tead. Korje ajast jällegi on minu meelest olulisem hoopis hea meeleolu. Valgetel öödel võib korilust harrastada ka südaööl või hommikuhahetuses, ei pea kindlasti olema keskpäevast päikest. Või on sul eriline koht, kust oma tinktuuritaimekesed varud? Mina kirjutan alati kõik pudelile peale: kes, kust ja millal. Võimas tunne on avada kesktalvel pudel, millel peal silt „Kukerpuu, kukemari, must leeder ja pihlakas. Kaneelikoor. Tähtaniis. 31.08.23, Matsalu“.