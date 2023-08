Spiraalkimpu ei ole keeruline teha ja see pakub palju silmailu

Spiraalkimp on üks esimesi disainiviise, millega algaja lilleseadja tuttavaks tehakse. Spiraalkimbu harjutamiseks on suvi ideaalne aeg – selleks sobib igasugune materjal, mida on laialt käes. Näiteks mere ääres vohav pilliroog. Minusugune inimene, kes ei suuda pikalt ühe koha peal päevituslinal olla, saab ühtaegu nii D-vitamiini varuda kui ka kätt harjutada.