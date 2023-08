Kaevamisvaba aed. 8. osa. Kõik kasvab mühinal!

Juuli lõpp, augusti algus on suurepärane aeg teha uusi külve, et peenrad pikalt tühjad ei oleks ja sügisel oleks peenramaalt midagi maitsvat ja põnevat võtta. Praegu võib julgelt külvata salateid – kas siis otsekülvina peenrasse või kassettidesse. Viimaseid võib hiljem vabadele kohtadele istutada. Hea mõte on salateid ka kasvuhoonesse istutada, aga seda võiks teha augusti keskel, sest muidu lähevad salatid kuumas kasvuhoones kiiresti õitsema. Peale salatite on hea aeg külvata hiina kapsast, nuikapsast, tilli, koriandrit, lehtkapsast, spinatit, pak choid, lehtsinepit, rukolat ja redist.