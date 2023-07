Kaevamisvaba aed. 8. osa. Rikkalik suvi Üvasil

Aed on praegu üliäge koht. Seda pani tähele isegi meie pere põhikoolilõpetaja, kes muidu pole aia vastu huvi üles näidanud. Taimed on tõesti lopsakad, kõik peale umbrohtude. Neid pole olnud vajadust pärast kevadist esmast harimist rohkem välja nokkida. Mõned üksikud kohad, kus varem oli tõeline heinamaa, ning ka vaarikate äär on tahtnud veidi enam tähelepanu, aga mitte midagi sellist, kus sõna otseses mõttes kitkud tundide kaupa umbrohumassi.