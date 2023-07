Kõik tahavad mu aiasaaki!

Võiks olla nii nagu Karel Čapeki „Aedniku aasta“ palves jumalale: „Hea on, kui päike paistaks kogu päev, aga mitte ka igale poole (näiteks mitte enelatele ega ka emajuurte, sookaerte ja alpi rooside peale) ja ka mitte liiga kuumalt; et oleks palju kastet ja vähe tuult, küllalt vihmausse, aga ei ühtegi lehetäid ega tigu ega mingit jahukastet, ja et kord nädalas sajaks lahjendatud virtsavett ning tuvisitta.“

Lehetäisid, maakirpe, võrgendikoisid ja teisi kahjureid on tänavu ohtralt, muudkui tõrjun neid ja üritan oma saaki päästa. Liiliate peal on liiliakuked ning kirsse ja marju himustavad linnud. Kui midagi ette ei võta, siis jääbki aednikule kasvatamisrõõm ja tühjad pihud.

Mida ette võtta, kui taimehaigused ja -kahjurid piiravad, seda tasub lugeda Maakodu veebist www.maakodu.ee. Sinna on aastate jooksul kogunenud mahukas arhiiv spetsialistide nõuandeid, nii et pea iga küsimus saab vastuse. Vahel on lugejad küsinud, miks üht või teist veebilehel olnud lugu ei saanud viimasest ajakirjast lugeda. Asi on selles, et paberajakirja maht on piiratud, interneti oma aga mitte. Seetõttu ilmub Maakodu veebilehel tunduvalt rohkem lugusid kui ajakirjas.

Suur rõõm on selle üle, et Maakodu Facebookis on juba üle 18 000 jälgija. Nende jagatud fotod pojengidest, roosidest ja liiliatest on õhku ahmima panevalt kaunid, nii et neid võikski imetlema jäädagi. Aednikud on tore rahvas! Kiigake ikka Maakodu veebilehele ja Facebooki, et aiateemadel kätt pulsil hoida, ja lööge kaasa lugejamängudes. Võtke aega ka aeda imetleda ja puhata!