Spetsialist: augusti keskpaigas peaks ploomi- või kirsipuude lõikamise ära lõpetama

Kersti Kahu ütleb, et koduaeda on Eestis aretatud maguskirsisortide valik suur.

Viljandimaal Pollis on sordiaretusega tegeletud üle 70 aasta. „Arvan, et igas kodus, kus kasvavad maguskirsid, on vähemalt üks Pollis aretatud puu,“ ütleb Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuse peaspetsialist Kersti Kahu.