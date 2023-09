Läbi kannatuste ja kasinuse unistuste maakodu poole

Noarootsi poolsaare kõige väiksemas külas Hosbys asub toreda nimega Mõmmi talu, kus elavad Indrek ja Kerli. Nende ühiselt rajatud kodu on nii mugav, et nad saavad elada moto järgi: „Ela oma elu nii, et sellest pole vaja puhkust võtta!“