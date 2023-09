Siilkübarad meelitavad aeda liblikaid ja neist valmistatud tinktuur turgutab tervist

Mõni taim saab äkki nii omaseks, et on tunne, nagu oleksid teda alati tundnud. Ometi on paljude Eesti ravimtaimeraamatute kaanetüdrukuks saanud taim, mis on meie maal alles nii uus, et talle pole õieti rahvakeelseid nimesidki tekkinud.