Kreeka pähklid kasvavad ka Eestis, kui järgid neid nippe!

Sellel ajal oli puu minupikkune või kui, siis natukene pikem, vähemalt nii ma mäletan. Sellel ei olnud veel vilju ja tundus, et puul puudus ka elujõud. Kuid mingil põhjusel otsustasime sellest hoolimata puu alles jätta. Üheks põhjuseks võis olla ka see, et meie naabritel oli samal ajal juba päris võimas pähklipuu, mis kasvas otse meie aia ääres. Tundus, et Kreeka pähklipuu oli seal piirkonnas eriti populaarne, võib-olla oli see kohaliku kogukonna värk või olid need kunagistest aegadest sinna istutatud.