KUULA | Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ... halvatus! Lõõgastumise olulisusest räägib heaoluekspert

„Saun on tegelikult üks vahend. Vahend, millega veeta kvaliteetaega,“ ütleb Vahur. Loomulikult on selliseid vahendeid teisigi ja kõigile ei pruugi saunatamine sobida. Neile, kes leiliruumi kardavad, soovitab Vahur alustada madalamatest temperatuuridest. „Minu jaoks on oluline, et saunas oleks niiskust ja piisavalt õhku,“ kirjeldab Vahur nauditavaid saunatingimusi, „kannatada pole laval vaja.“