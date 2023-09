MAJAEHITUSE BLOGI | Ehitasime eheda talubaari

Oleme olnud Hiiumaal taluomanikud täpselt aasta ja see on olnud tempokas ja ehitusrohke aeg. Elumaja remondiga oleme kahtlemata graafikust maas, kuid suve saabudes kolisid meie eelistatud tegevused õue. Kõrvalhoonete esised on saanud uue killustikukatte, hoovile on tekkinud mõnusaid istumiskohti, lastele panime püsti mänguväljaku ja tegime ATV-sõidu krossiraja ning vanasse kuuri ehitatud külalistetoa kõrvalruumi sündis ehtne talubaar.