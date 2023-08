FOTOD | Epp Maria Kokamägi näitab oma lummavat aeda, kus kasvavad roosid ja jorjenid

Taimedest ja lilledest pole ümbritsetud ainult aed vaid ka maja seest. Augustikuul hakkas lehtkaktus Öökuninganna või Printsess nagu teadjad eksperdid Epp Mariat parandasid oma õisi avama vaid üheks öös. „Mul on neid taimi kolm ja nad on kasvanud laeni, öine lõhn nende õitest on lummav. Kunagi ammu kinkis mu Soome sõbranna Bitte mulle selle taime lehekese ja nii see läks. Olen ka edasi jaganud lehekesi huvilistele. Ta on võrratu taim!“