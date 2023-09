Lõikus- ehk põimukuu august on andnud ilusa saagi, mida septembris ehk kaalukuus kätte võtta ja vaagida.

Need kuivavad mõne nädalaga krõbekuivaks ja kolivad siis edasi töötuppa kastidesse ja sahtlitesse. Talveks tallele. Et oleks värvikirevaid materjale võtta ka siis, kui looduses on kõik ümberringi vihmamärjaks ja mulla- ja mudakarva vettinud.