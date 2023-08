LUGEJA KIRJUTAB

Mulle meeldis lugu „Momu aia vallatud kurvid ja võrratud vaated“ – imelised jalutuskäigud ja lillede ilu imetlemised – mis saab veel kaunim olla. Aia raja pikkus on 73 meetrit, nii et imetlemist ja silmailu kuhjaga. On lilli, mis meenutavad põllulilli, kui ka ehtsaid aiaõisi, nii et suur lillede sümfoonia täies ilus. Sattusin vaimustusse ka Mulgi häärberi uuestisünnist, mida on mitu korda ümber ehitatud ja näeb välja tõesti nagu tõeline häärber.