Vaata ja imesta! Nutikalt ehitatud peopaik, kolmnurkne grillmaja ja ustest kuur

Järgmisena püstitati peagi aeda kolmnurkne eestpoolt avatud grillmaja. Snitti võeti just sel ajal Tallinna servale kerkinud Peoleo motelli kämpingu arhitektuurist. Kuna hoone on eest avatud, saab selle all isegi väiksemat lõket teha. Hoone tagasein on ülevalt poolt klaasist, nii ei sulge see vaadet metsale. Kolmnurkne maani katus on altpoolt üle löödud katuseplekiga, aga ülalt läbipaistvate PVC-katuseplaatidega, mis lasevad valgust nii sisse kui ka välja.