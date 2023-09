AEDNIKU ÖÖKAPIRAAMAT / Kiiksuga puuviljandus

Ent viljapuude valimine pole kergete killast. Tekkivad küsimused – kui mitu puud võtta, milliseid liike ja sorte valida, kes neist tahab viljakandmiseks millist kaaslast – panevad pead murdma ja vastuseid on omapäi raske leida. Ja siis, kui puud on aeda istutatud, alles päris keeruliseks läheb, sest nende eest tuleb ju hoolt kanda. Muidugi võiks appi võtta mõne õpiku laadis akadeemilise puuviljakasvatusraamatu, aga neist on inimesel, kes puuviljanduses alles esimesi samme astub, esiotsa keeruline aru saada. Sellepärast soovitan mina esmalt läbi lugeda just selle pisukese kiiksuga raamatu. Sirje Tooding, kes on pikaaegne Räpina aianduskooli õpetaja, oskab teemale läheneda veidi loovamalt ja on oma raamatu hoopis teisiti üles ehitanud. Kõik, mis puuviljanduses ette tuleb, on ta suutnud lühikeste ja lõbusate jutukestena kirja panna. Justkui imeväel saavad selgeks mõisted (näiteks korgistumine, kahvelharud, uinuv pung jpt), mis kuiva tuupimisega hästi meelde jääda ei taha, kuid mida on viljapuid kasvatades oluline teada. Kõiki jutukesi ilmestavad vahvad illustratsioonid, mis on autori enda pintsli alt tulnud.