Kaevamisvaba aed. 9. osa. Appi, kuhu ma selle saagi panen!

Nii mõnedki vahekäigud on taimed juba hõivanud. Eriti just kurgi ja suvikõrvitsa peenarde vahed, seal ei ole võimalik enam kõndida. Varane kartul, küüslauk ja sibulad on koristatud ning nende peenrad ootavad uusi taimehakatisi. Suvel salatisibula segapeenrasse istutatud ettekasvatatud punapeedid kasvavad ilusti ja sügisel saab veel mõnusaid peedinupsikuid hoidistada.