Meelierutava lõhnaga taim angervaks

Mesiseks ehk magusaks on seda taime hinnanud teisedki Euroopa maad, koguni kaugel Atlandi ääres Inglismaal on tema nimeks meadowsweet. Igatahes on praegu Eestis ülipopulaarne temast siirupit valmistada, iseasi, et sinna kulub ka arvestatav ports suhkrut ja seda manustada pole kõigile mokkamööda. Aga kindlasti kuulub ta lõhnagurmaanide igapäeva. Suur suvi lõhnab just angervaksa õite järele. Lõhnavad ka angervaksa lehed. Seda lõhna mäletab igaüks, kes on murutraktoriga läbi angervaksastiku teed ajanud.