Mesimagus lõhnataim angervaks

Mis seos on meres elaval angerjal ja vesistes lodudes kasvaval angervaksal? Kalateadlasedki ei oska vastust anda. On ju pelgalt oletus, et endisel ajal, kui jõgedel polnud paisusid, võis see mustalt vonklev kala võibolla ka kaugele sisemaale jõuda ja kuivale jäädes angervaksade vahel vingerdada. Ent see on väga ebatõenäoline. Gustav Vilbaste raamatust „Eesti taimenimetused“ saame teada, et seda taime on peale angervaksa nimetatud ka ormiks, mis tähendab maduussi, ja maohammustusi on temaga tõesti ravitud.