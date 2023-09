Maakad remondivad | Muutsime vana maja pimeda ja külma esiku mõnusaks sissepääsuks

Kõige esimene kiire parandus oli see, et värvisime seinad-laed valgeks ning lisasime vaipkatte ning kujutasime ette, kuidas nüüd on meil mõnus ja helge skandinaavia stiilis esik. Reaalsus jäi sellest aga väga kaugele – tegemist oli ikkagi väga vana ja ajahambast räsitud esikuga, kus talvekülmadega olid puhta miinuskraadid. Positiivne oli see, et saime mõnusasti esikus asuvas sahvris asju hoiustada (kuigi suure miinusega kippus üksjagu kraami ära jäätuma). Seetõttu muutuski esik meie jaoks pigem laoruumiks, kuhu silma alt asju ära panna ning kiirelt sooja toa poole liikuda.