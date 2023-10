Majaehituse blogi | Lihtsalt ja väga soodsalt kuuri ehitatud kontor-maalistuudio

Jutt on sellestsamast kõrvalhoonest, millest olen jaganud külaliste suvekorteri ja talubaari valmimise lugu. Selles hoones oli veel kolmaski, kuurina kasutusel olnud ruum, mille otsustasime valmis teha, et üks hoone saaks täiesti lõpetatud. Kaalukausile aitas ballasti lisada asjaolu, et saabunud on sügis ja tegevused tahavad kolida tuppa. Suvekuudel olin maalinud õues vana tammepuu all, kuid nüüd oli paras aeg maalistuudiole siiski oma nurgake luua. Ruumi valmimise teine põhjus oli minu kõhus kasvav väike perenaine, tänu kellele sain äsja palgatöölt koduseks jääda. Ent kuna artiklid ootavad kirjutamist ja videod monteerimist, oli vaja ehitada mulle kodukontor. Saigi otsustatud, et viimase osa kõrvalhoonest saan enda kasutusse mina ning sean sinna sisse mõnusa kontoriruumi ja maalistuudio.