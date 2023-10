„Alustasime võsastunud talukohale elu sisse puhumist veidi üle kümne aasta tagasi. Aastal 2019 sai pisikeste laste kõrvalt renoveeritud peamaja, mille esimest korrust kaunistavad sajandivanused vanad palgid. Teise korruse tegime lisaks, et oleks pere ja sõprade jaoks piisavalt ruumi. Meie maakodu asub Lõuna-Eesti metsade vahel, kus naudime igal vabal võimalusel puhkust linnakärast ja ühendust loodusega. Armastame reisimist, aga see paik on meie pere lemmik kogu maailmas.“