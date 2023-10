FOTOD | Konkursi „Kauneim saun 2023“ finalistide mõnusad leili nautimise kohad

Toivo Vihalem ja Maris Suurna ostsid maakodu 2014. aastal. Esmalt taastati elamu ja seejärel ehitati maakiviseintega lauda varemetele saun-puukuur ja töötuba. Laudahoonest olid alles vaid varemed ehk kaks seina. Meistrid tegid head tööd ja ehitasid olemasoleva külge uue osa, nii et see sulab kokku. Saun sai poole meetri paksused kiviseinad, suure eesruumi ja teisele korrusele magamiskohad. Leilist tulles saab jahtuda sauna ees olevas istumisnurgas, mida katab klaaskatus. Hoone teine ots on puhtalt peremehe päralt – seal on töötuba, kus ootavad kasutamist mitmesugused tööriistad. Hiljem valmis ka saunaga samas stiilis maakelder.