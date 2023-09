Konkurss / „Meie oma Akste spaa!“

Kadi ja Tarvo Narusbek on oma elu sisse seadnud Põlvamaale Akste külla. Sepaoru kinnistul, kus asub selleaastane kauneim saun, oli ammustel aegadel Tarvo vanavanematele kodu.

Hoovil on õige mitu abihoonet ning vana elumaja on tänu renoveerimisele samuti uue ilme saanud. Kunagise sauna asukohas on nüüd hoopis peretütarde Noora ja Leanne mängumaja..