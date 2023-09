Ent siis otsustasid noored teha sellise kasvuhoone, nagu nad päriselt tahavad. Unistuste kasvuhoone! „Meil Tauriga on niimoodi, et kui me midagi mõtleme, siis me kohe ka teeme. Mai alguses tuli idee ja kolme päeva pärast olime juba ehituspoes vajalikku kraami ostmas,“ meenutab Mari-Liis.